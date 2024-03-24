2024-03-24 16:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حدد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، ميزة غير لم تكن موجودة في المنتخب الوطني في السابق. وقال محمود في تصريح نشره اتحاد الكرة إن “مباراة العراق أمام الفلبين مهمة جداً والفوز فيها سيؤهل المنتخب العراقي إلى الدور المقبل من التصفيات وهذا سيمنحنا الأريحية في ما تبقى من مباريات بالتصفيات الآسيوية […]

ظهرت المقالة يونس محمود: هذه الميزة لم تكن موجودة سابقاً في المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.