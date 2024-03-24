2024-03-24 17:00:09 - المصدر: منصة إيشان

جاء العراق في المرتبة الاولى عربيا و 61 عالميا من أصل 199 دولة، ضمن قائمة أعلى متوسط معدل للذكاء، حسب دراسة بحثية أمريكية صدرت مؤخرا للعام 2024. وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة ceoworld الامريكية، إن البلدان التي تسجل درجات عالية باستمرار في القدرة المعرفية نجحت في تطوير أنظمة تعليمية قوية، وأعطت الأولوية للبحث والتطوير، ونفذت […]

ظهرت المقالة مجلة أمريكية: العراقيون أذكى الشعوب العربية للعام 2024 أولاً على Eishan.