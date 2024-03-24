2024-03-24 17:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس البسيط لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مدير شــرطــة الأحــداث في النجــف. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “محكمة جنايات النجف المُتخصِّصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس البسيط لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مدير شــرطــة الأحــداث في النجـف “ضابط […]

ظهرت المقالة الحكم حضورياً بالحبس ثلاث سنوات بحق مدير شرطة الأحداث في النجف أولاً على Eishan.