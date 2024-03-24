الداخلية: تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث

2024-03-24 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، بحضور المحافظين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بصفتهم رؤساء اللجنة الفرعية في المحافظات ، وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة إيجاز لمعرفة موقف محافظاتهم حالياً من السيول والفيضانات، وأكد الوزير على أهمية دعم ومساندة عمل مديرية الدفاع المدني والاستجابة السريعة لأي طارئ، كما جرى خلال هذا الاجتماع أيضاً تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث".وقال الشمري، بحسب البيان: إن "واجبات الدفاع المدني مهمة جداً، مبينا أن إنشاء المركز الوطني لإدارة الكوارث هو لتنظيم التعامل مع الكوارث والأزمات"، مشددا على أن "تكون الجهات المعنية جاهزة لأي طارئ في جميع المحافظات".وأضاف، أن "الوزارة جادة في تطوير عمل الدفاع المدني خاصة بعد أن تم إنجاز مئة مركز مصغر للدفاع المدني وتأسيس معهد للدفاع المدني، فضلاً عن المضي في الأتمتة وإنجاز مركز الاستجابة السريع"، موجهاً بـ"الاستعداد الأمثل لجميع الحوادث وإكمال المتطلبات المتعلقة بهذا الصدد".