بنظام أوتوماتيكي.. العراق يسعى لنقل "تجربة كورية" في زراعة الطماطم والرز

2024-03-24 17:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم الأحد، عن مساعيها في نقل تجربة جديدة بطرق الزراعة الذكية للطماطم والرز وأنظمة التخزين المتطورة، من خلال تجربة شركة KRE الكورية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، ترأس اليوم الأحد اجتماعاََ مع وفد شركة KRE الكورية الجنوبية، برئاسة (كوينك - سك جان) لبحث طرق الزراعة الذكية للطماطم والرز وأنظمة التخزين المتطورة، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء حسين الواسطي، والوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والمستشار مهدي ضمد القيسي، وعدد من المدراء العامين والمختصين بالشأن الزراعي".

ولفتت إلى أن "الوزير استمع لشرح قدمه أعضاء وفد الشركة حول التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكية الحديثة، المستخدمة في كوريا وعدد من الدول الأخرى، وحيثيات وتفاصيل استخدامها، كونها تعتمد على نظام أوتوماتيكي ويمكن من خلاله التحكم بدرجات الحرارة وكميات المياه سيما في إنتاج محاصيل الفاكهة والخضر ويمتاز بتقليل الجهد ويحتوي على نظام خاص بالتسميد وخزن واستخدام المياه".

وتابعت: "فيما تطرق الوفد الى موضوع استنباط أصناف من الرز مقاومة لظروف قلة المياه والجفاف وامكانية التعاون في هذا المجال أسوة ببلدان أخرى".

وعبّر الوزير، بحسب البيان عن "الاستعداد للتعاون مع الوفد الكوري في مجالات إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة كذلك مجال الرز وأنظمة التخزين بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، كذلك الاطلاع على التجارب الحاصلة في مجال الزراعة الذكية، وإرسال وفد خاص لغرض التدريب".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوزير استمع لمداخلات الحضور والتي تمحورت حول البذور المستخدمة وتكاليف هذه الطريقة والآثار المترتبة عليها بيئياََ، والناحية العلمية المعتمدة في الإنتاج".

وختم الوزير الاجتماع بـ"مواصلة الاستعداد والتواصل مع الوفد الكوري لغرض تعضيد دور القطاع الزراعي والاستفادة من التجارب العلمية ونقلها الى الواقع الزراعي الميداني في البلاد".