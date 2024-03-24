مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة غد الاثنين

2024-03-24 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعنشر مجلس النواب، اليوم الأحد، جدول أعمال جلسته رقم (16) من الفصل التشريعي الأول ضمن السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، المقرر عقدها يوم غد الاثنين.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جدول الأعمال يتضمن، النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، كما يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات وتعديلاتها لعام 1982، 1988 (لجنة العلاقات الخارجية) (مادة 2)".وأضافت، أن "جدول الأعمال يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) (المادة 11)".وتابعت أن "جدول الأعمال يتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 (لجنة العلاقات الخارجية)، (المادة 2)، كما يتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، (اللجنة المالية)".