2024-03-24 17:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، الإطاحة بـ (9) إرهابيين في محافظتي نينوى والانبار وتدمير مضافة لعصابة إرهابية في محافظة ديالى.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "نتيجةً للجهود الإستخبارية التي تقوم بها مفارز جهاز الأمن الوطني لملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وبعد توافر معلومات أمنية عن وجود مضافة تابعة لتلك العصابات في إحدى بساتين محافظة ديالى والتي تشكل مأوىً لهم، تم التنسيق مع القوات الماسكة من الشرطة الإتحادية وتدمير المضافة بالكامل".

واضاف، ان "مفارز الجهاز، تمكنت في محافظتي (نينوى والأنبار) إستناداً إلى معلومات إستخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية من تعقب حركة مجموعة من الإرهابيين وإستدراج بعضهم ليتم القبض على (9) منهم إعترفوا صراحةً بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وأُحيلوا على إثرها إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".