المنتخب الوطني يكثف تدريباته وشكوى من أرضية ملعب الفلبين

2024-03-24 17:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كثف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، مساء اليوم الأحد (24 آذار 2024)، في ملعب ريزال التذكاري بالعاصمة مانيلا تحضيراً لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت مانيلا 19:00 الثانية ظهراً بتوقيت بغداد 14:00.

وشارك في تدريباتُ اليوم جميع اللاعبين الـ 27، وحضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني يونس محمود وعضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي.

وعلى صعيدٍ متصل، يعقد غداً الاثنين المؤتمر الفنيّ التنسيقي في الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت مانيلا 15:00 العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد 10:00، بينما يعقد المؤتمرُ الصحفي في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مانيلا 17:30 الثانية عشرة و النصف ظهراً بتوقيت بغداد 12:30 ، ويحتضنها على التوالي ملعب نينوي أكينو المجاور لملعب ريزال التذكاريّ.

يذكر أن المؤتمر الصحفي سيكون خاصاً بمدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس إلى جانب محترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال.

وتحدث لاعبو المنتخب العراقي عن تعرضهم للإرهاق، قبل مواجهتهم الثانية مع نظيرهم الفلبيني، بجانب كونهم لم يلعبوا كثيرا من قبل على العشب الصناعي.

ويحل العراق، ضيفا على الفلبين، الثلاثاء المقبل، في رابع جولات التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 بعدما فاز بنتيجة 1-0 على ملعب مدينة البصرة الرياضية.