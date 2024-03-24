الداخلية تعلن تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث

2024-03-24 17:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، عن تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشمري، ترأس اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، بحضور المحافظين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بصفتهم رؤساء اللجنة الفرعية في المحافظات، وجرى خلاله مناقشة إيجاز لمعرفة موقف محافظاتهم حالياً من السيول والفيضانات".

وأكد الشمري وفقاً للبيان، "على أهمية دعم ومساندة عمل مديرية الدفاع المدني والاستجابة السريعة لأي طارئ".

ولفت البيان الى انه "جرى خلال الاجتماع أيضاً تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث".

وأشار الى، أن "واجبات الدفاع المدني مهمة جداً"، مبينا أن "إنشاء المركز الوطني لإدارة الكوارث هو لتنظيم التعامل مع الكوارث والأزمات،" مشددا على أن "تكون الجهات المعنية جاهزة لأي طارئ في جميع المحافظات".

وأضاف أن "الوزارة جادة في تطوير عمل الدفاع المدني خاصة بعد أن تم إنجاز مئة مركز مصغر للدفاع المدني وتأسيس معهد للدفاع المدني، فضلاً عن المضي في الأتمتة وإنجاز مركز الاستجابة السريعة، موجهاً بالاستعداد الأمثل لجميع الحوادث وإكمال المتطلبات المتعلقة بهذا الصدد".

يشار الى ان اعلان الداخلية بتشكيل خلية الأزمة يتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها البلاد منذ أيام تسببت بسيول في المناطق الشمالية وغرق شوارع وفيضانات في باقي المدن العراقية.