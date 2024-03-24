نائب يدعو لإعلان اقضية شمال البصرة مناطق منكوبة

2024-03-24 18:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن البصرة، عدي عواد، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، الى إعلان أقضية شمال المحافظة "مناطق منكوبة" لغرقها بسبب غزارة الأمطار.

وقال عواد في منشور على حسابه تابعته "بغداد اليوم"، "يجب إعلان اقضية شمال البصرة مناطق منكوبة، ويجب على رئيس مجلس الوزراء التدخل بشكل مباشر".

وطالب عواد بـ "فتح تحقيق بالمليارات التي صرفت لبنى تحتية".

وتسببت الأمطار الغزيرة بغرق مناطق قضاء القرنة شمالي البصرة وسط توقعات بأمطار شديدة الغزارة الليلة وصباح الغد.

وعلى إثر السيول والفيضانات التي شهدتها بعض مدن البلاد أعلنت وزارة الداخلية اليوم، تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث.