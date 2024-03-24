2024-03-24 18:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اقدمت 21 دائرة حكومية، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، على الإضراب عن الدوام والعمل بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين في كردستان لشهر شباط الماضي.

وشهدت شوارع السليمانية غيابا تاما لرجال المرور، ما تسبب بمشاكل في عدد من التقاطعات الرئيسية خاصة تلك التي ليس فيها إشارة ضوئية.

ويوم غد، سيتسع الإضراب ليشمل أكثر من 40 دائرة في السليمانية وحلبجة ورانيا وكرميان وقلعة دزه وسيد صادق ودربندخان ومناطق أخرى.

وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا زنكنة في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يوم غد ستقوم الكوادر التربوية والمحاضرون والموظفون بالتظاهر، وسيستمر الإضراب، وقد تتحول التظاهرة إلى اعتصام مفتوح".

وأضاف أن "التظاهرة هدفها إيصال رسالة إلى الحكومة الاتحادية بأننا لا نريد توطين رواتبنا إلا في البنوك الاتحادية حصرا، ونرفض مشروع حسابي التابع إلى بنوك حكومة الإقليم".

وتشهد أسواق السليمانية ركودًا غير مسبوق، وغيابا تاماً لاستعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، حيث كانت المدينة تعج بالآلاف من العوائل التي تنزل إلى الأسوق في ليالي رمضان للتبضع والتحضير المبارك للعيد، وذلك بسبب عدم وجود سيولة مالية لدى الشريحة المحركة للاقتصاد في السوق وهم الموظفون.