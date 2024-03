2024-03-24 18:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:‎اغرقت زخاتُ المطر الشديدة اليوم الاحد شوارع وأحياء السكنية في قضاء سوق الشيوخ جنوب المحافظة.انتهى.

The post بالصور: زخات المطر تُغرِق شوارع قضاء سوق الشيوخ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.