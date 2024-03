2024-03-24 18:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف مدير مجاري ذي قار اليوم ان كوادر دائرته شرعت ومنذ الصباح بتصريف كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة، والتي تركزت شدتها في مركز المحافظة و جنوب الناصرية. وقال مدير الدائرة حيدر الاسدي لشبكة أخبار الناصرية، ان الدائرة رفعت حالة التأهب من خلال استنفار جميع كوادر الصيانة وآلياتها...

