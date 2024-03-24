2024-03-24 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، الإطاحة بـ (9) إرهابيين وتدمير إحدى المضافات في ثلاث محافظات.وقالت مديرية العلاقات والإعلام للجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نتيجةً للجهود الاستخبارية التي تقوم بها مفارز جهاز الأمن الوطني لملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وبعد توافر معلومات أمنية عن وجود مضافة تابعة لتلك العصابات في إحدى بساتين محافظة ديالى والتي تشكل مأوىً لهم، تم التنسيق مع القوات الماسكة من الشرطة الاتحادية وتدمير المضافة بالكامل".وأضافت، أن "مفارز الجهاز في محافظتي (نينوى والأنبار) استناداً إلى معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من تعقب حركة مجموعة من الإرهابيين واستدراج بعضهم ليتم القبض على (9) منهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لعصابات د1عش الإرهابية"، لافتة الى أنه "أُحيلوا على إثرها إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".