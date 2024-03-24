2024-03-24 18:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تشكيل خلية أزمة مختصة بالسيول والكوارث، بعد الفيضانات والسيول التي شهدتها مناطق في العراق. وذكرت الوزارة في بيان، أنه “ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، بحضور المحافظين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بصفتهم رؤساء اللجنة الفرعية في المحافظات ، وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة إيجاز لمعرفة […]

ظهرت المقالة بعد الفيضانات والسيول.. العراق يشكل خلية أزمة خاصة بالسيول والكوارث أولاً على Eishan.