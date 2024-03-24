2024-03-24 18:18:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في منتصف نيسان المقبل وقال العوادي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “العنوان الأساس لزيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى واشنطن، هو بحث آفاق العلاقة المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، […]

ظهرت المقالة المتحدث باسم الحكومة: بايدن سيقطع حملته الانتخابية من أجل لقاء السوداني أولاً على Eishan.