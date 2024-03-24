2024-03-24 18:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعتبر استشاري أمراض صدرية وتنفسية أردني، أن “الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، باتت تهدد بانتشار مرض السل في مختلف أنحاء المنطقة العربية”. وقال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، محمد حسن الطراونة إن “السل ما زال واحدا من أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، وبالرغم من أنه سابق لأوانه إجراء تقييم دقيق للعواقب طويلة […]

ظهرت المقالة استشاري أمراض تنفسية أردني يحذر من حرب غزة: تهدد المنطقة العربية بمرض السل أولاً على ايرث نيوز.