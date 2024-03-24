2024-03-24 18:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، عن الإطاحة بـ (9) إرهابيين وتدمير إحدى المضافات في 3 محافظات. وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “نتيجةً للجهود الإستخبارية التي تقوم بها مفارز جهاز الأمن الوطني لملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وبعد توافر معلومات أمنية عن وجود مضافة تابعة لتلك العصابات في إحدى بساتين محافظة ديالى […]

ظهرت المقالة في ثلاث محافظات.. الأمن الوطني يُطيح بـ9 إرهابيين ويدمر مضافة أولاً على ايرث نيوز.