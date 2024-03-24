أنطونوف: الإرهاب والحرب الهجينة من جانب الغرب لن يجبرا روسيا على تغيير مسارها

2024-03-24 18:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الهجمات الإرهابية والحرب الهجينة التي يشنها الغرب لن تجبرا روسيا على تغيير مسارها أو سياستها الخارجية. وأضاف السفير، معلقا على رد الفعل الأمريكي على مأساة كروكوس: “لن تحدث تغييرات في السياسة الخارجية الروسية وفي مسار الرئيس فلاديمير بوتين، خاصة بعد الانتخابات، لن يحدث أي شيء من هذا […]

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