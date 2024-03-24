القضاء العراقي: صباح عطوان استلم مستحقاته المالية وتنازل عن حقوق "عالم الست وهيبة"

2024-03-24 18:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أن مؤلف المسلسل التلفزيوني "عالم الست وهيبة"، السيناريست صباح عطوان استلم حقوقه المالية كافة وتنازل رسمياً عن أي حقوق تتعلق بمضمون العمل، وبناء عليه تم إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف عرض المسلسل واستئناف عرضه مجدداً.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة بداءة الأعظمية قبلت التظلم المقدم من قبل المدعى عليهما المدير المفوض لشركة (مدير الفن) للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وشركة (سما الإعلام) للدعاية والإعلان قناة (utv)، وألغت الأمر الولائي المؤقت والخاص بإيقاف عرض مسلسل (عالم الست وهيبة)".

وبين أن القرار جاء "بعد أن أثبت المدعون أن المؤلف صباح عطوان استوفى حقوقه المالية وبأنه تنازل كلياً عن القصة والسيناريو والحوار ولا يحق له عرضه على أي طرف أو إفشاء أي تفاصيل عنه، وبذلك أصبح ملكاً للشركة المتظلمة".

وأشار إلى "إقرار وكيل المدعي استلامه مستحقاته كافة من دائرتيّ المتظلم عن حقوقه الفكرية ودون المساس بأصل القصة".

من جانبه، قال السيناريست صباح عطوان، في منشور على موقع "فيسبوك"، تابعت وكالة شفق نيوز، إن "إطلاق عرض المسلسل جاء بناء على تظلم القناة أمام القضاء، من أنها تتكبد خسارة بالملايين لفقدانها الإعلانات جراء إيقاف العرض، وتفهماً من القضاء لظروف القناة سمح باستمرار عرض المسلسل".

وأضاف أن "الدعوى قائمة ومستمرة أمام القضاء العراقي العادل".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة بداءة الأعظمية قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف مسلسل (عالم الست وهيبة) الجزء الثاني بعد تقديم الشركة المنتجة للمسلسل الوثائق والتعاقدات اللازمة بينها وبين المؤلف صباح عطوان".

وأصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف مسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني الذي تبثه فضائية "utv".

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في حينها، أن "الأمر الولائي الصادر عن محكمة بداءة الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل (عالم الست وهيبة) جاء بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)".

يذكر أن ديوان الوقف الشيعي، قد أعلن قبل أيام، عن اتخاذه إجراءات دستورية وقانونية تجاه الإساءة إلى الرموز الدينية في الأعمال الدرامية، وذلك بعد مطالبات نيابية بوقف مسلسل درامي عراقي يحمل عنوان "عالم الست وهيبة".

وكان نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي قد دعا، أمس السبت، القضاء الأعلى، إلى إعادة النظر بالحكم الصادر بإيقاف عرض المسلسل العراقي عالم الست وهيبة الجزء الثاني، معتبراً القرار "مجحفاً بحق 400 ممثل وفني".