2024-03-24 19:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضا أمام الدينار، مع إغلاق البورصات وأسواق العملة مساء اليوم الأحد (24 آذار 2024)، في بغداد والمحافظات.

وأدناه قائمة مسائية للأسعار:

100$= 147,700 بغداد

100$= 147,850 أربيل

100$= 147,850 البصرة

100$=148,000 سليمانية

100$=147,900 دھوك

100$=148,050 کرکوك

100$=148,050 حلبجة

100$=148,000 موصل

100$=148,000 النجف

100$=148,000 الرمادي

100$=148,100 سماوة

100$=148,050 الناصرية

100$=148,000 كربلاء

100$=148,000 بعقوبة

100$=148,050 حلة

100$=148,050 الكوت

100$=147,950 الديوانية

100$=149,950 تكريت

100$=148,050 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.