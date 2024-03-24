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انخفاض مستمر لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

انخفاض مستمر لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
انخفاض مستمر لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
2024-03-24 19:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضا أمام الدينار، مع إغلاق البورصات وأسواق العملة مساء اليوم الأحد (24 آذار 2024)، في بغداد والمحافظات.

وأدناه قائمة مسائية للأسعار:

100$= 147,700 بغداد

100$= 147,850 أربيل

100$= 147,850 البصرة

100$=148,000  سليمانية 

100$=147,900  دھوك

100$=148,050  کرکوك

100$=148,050  حلبجة

100$=148,000  موصل

100$=148,000  النجف

100$=148,000  الرمادي

100$=148,100  سماوة

100$=148,050  الناصرية

100$=148,000  كربلاء

100$=148,000  بعقوبة

100$=148,050  حلة

100$=148,050 الكوت

100$=147,950 الديوانية

100$=149,950 تكريت

100$=148,050 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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