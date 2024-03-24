انخفاض مستمر لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
2024-03-24 19:00:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضا أمام الدينار، مع إغلاق البورصات وأسواق العملة مساء اليوم الأحد (24 آذار 2024)، في بغداد والمحافظات.
وأدناه قائمة مسائية للأسعار:
100$= 147,700 بغداد
100$= 147,850 أربيل
100$= 147,850 البصرة
100$=148,000 سليمانية
100$=147,900 دھوك
100$=148,050 کرکوك
100$=148,050 حلبجة
100$=148,000 موصل
100$=148,000 النجف
100$=148,000 الرمادي
100$=148,100 سماوة
100$=148,050 الناصرية
100$=148,000 كربلاء
100$=148,000 بعقوبة
100$=148,050 حلة
100$=148,050 الكوت
100$=147,950 الديوانية
100$=149,950 تكريت
100$=148,050 العمارة
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.