2024-03-24 19:06:08 - المصدر: منصة إيشان

منذ أن تشكّلت حكومة محمد شياع السوداني، في أواخر عام 2022، حتى رفعت شعار “حكومة الخدمات”، ومواجهة الأزمات، وصار تصريح السوداني: “يجب أن يكون صوت المكائن هو الأعلى”، ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنجزت الحكومة عددا من المشاريع، وركّزت على فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وتطوير المناطق التي لم تصلها الخدمات وخصوصاً الزراعية في […]

ظهرت المقالة سقف حكومة الخدمات “يخرُ” بسبب الأمطار.. مدارس ومستشفيات ومناطق تستغيث أولاً على Eishan.