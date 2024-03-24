2024-03-24 19:06:08 - المصدر: منصة إيشان

حددت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، موعد توقف موجة الأمطار الحالية وعودة الأجواء للصحو. وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح صحفي، إن “الأمطار الحالية جاءت نتيجة منخفض قادم من البحر الأحمر حسب التقرير الذي صدر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة بتأثر البلاد بالأمطار”. وأضاف، أن “الأمطار شهدت غزارة شرقي البلاد […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: الأمطار ستستمر حتى نهار الثلاثاء وينتهي بعدها المنخفض الجوي أولاً على Eishan.