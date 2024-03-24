الأنواء تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار وعودة الأجواء للصحو

2024-03-24 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيحددت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، موعد توقف موجة الأمطار الحالية وعودة الأجواء للصحو.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمطار الحالية جاءت نتيجة منخفض قادم من البحر الأحمر حسب التقرير الذي صدر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة بتأثر البلاد بالأمطار".وأضاف، أن "الأمطار شهدت غزارة شرقي البلاد وكذلك كانت خفيفة إلى متوسطة ببعض محافظات الفرات الأوسط والجنوب، فيما كان هنالك أمطار رعدية في ذي قار والديوانية والنجف الأشرف إضافة إلى العاصمة بغداد".وتابع أن "الأمطار ستستمر تقريباً إلى يوم غد وتكون متقطعة ببعض المناطق فيما ستعود الأجواء للصحو بعد غد الثلاثاء".