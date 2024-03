النائب الاول لمحافظ ذي قار يعلن عن تشكيل خمس مناطق جغرافية لمواجهة تداعيات الامطار

2024-03-24 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال النائب الاول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي انه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ مرتضى الابراهيمي وعضوية المعاونين الفنيين ومدراء الدوائر الخدمية والفنية لمواجهة تداعيات موجات الامطار التي تشهدها المحافظة. واكد الغزي في لقاء بثته اذاعة الناصرية انه تم تقسيم المحافظة الى خمس مناطق جغرافية على...

