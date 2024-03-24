2024-03-24 20:06:08 - المصدر: منصة إيشان

قال موقع “بلومبيرغ” الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب إلى اتهام كييف بالضلوع في هجوم موسكو، رغم إعلان تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، ما يُنذر بقرارات محتملة بشأن خطط الكرملين لتصعيد الهجمات على أوكرانيا. وأكد بوتين، في خطاب متلفز في أعقاب الهجوم، أنه تم إعداد وسيلة لأربعة مشتبه بهم من الجانب الأوكراني لعبور […]

ظهرت المقالة تقرير أمريكي.. ماذا يخبئ بوتين لأوكرانيا بعد اتهامها بهجوم موسكو؟ أولاً على Eishan.