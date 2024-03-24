المندلاوي: لا استقرار للمنطقة من دون الانسحاب من كامل غزة

2024-03-24 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن لا استقرار حقيقي في المنطقة من دون إنهاء الحرب الدموية والانسحاب من كامل غزة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، بمقر إقامته اليوم الأحد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".وشدد المندلاوي، بحسب البيان، على "ضرورة تفعيل عمل لجان الصداقة البرلمانية و متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين، وبخاصة المتعلقة في محاربة تجارة المخدرات، التي تتطلب زيادة التنسيق بين الجانبين".وبين المكتب الإعلامي أنه "جرى بحث ملف تنظيم السياحة الدينية والتعاون العلمي المشترك بين جامعات البلدين"، مضيفاً أنه "ناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك، والتحديات التي تمر بها المنطقة جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق أهلنا في فلسطين".وأكد المندلاوي، بحسب البيان، أن "المنطقة لن تشهد أي استقرار حقيقي، ما لم يتم إنهاء هذه الحرب الدموية والانسحاب من كامل غزة".