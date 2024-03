تلفزيون الناصرية: المتحدث باسم مجلس ذي قار يؤكد ان اعضاء المجلس يبحثون تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين

2024-03-24 20:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن الناطق الرسمي لمجلس محافظة ذي قار عن تخويل مدير التربية بتعطيل الدوام في المدارس التي يصعب الوصول اليها.وذكر ياس الخفاجي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية نتيجة الاحوال الجوية السيئة مجلس محافظة ذي قار قرر تخويل مدير التربية بتعطيل الدوام في المدارس يوم غد الاثنين التي يصعب...

