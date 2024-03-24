قريبا في بغداد.. مؤتمر خاص بالمحتوى الإيجابي

2024-03-24 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعيقام في بغداد في 24 نيسان المقبل، المؤتمر الأول للمدونين العراقيين، تحت عنوان (قصة عراقية من المسمارية الى الرقمية).وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مؤيد اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع)؛ إن "المؤتمر سيحقق حضورا واسعا للمدونين العراقيين المؤثرين والمختصين في عالم الرقميات، وسيحتضن المحتوى الإيجابي الهادف لنشر الوعي والثقافة في جميع مجالات الحياة، وسيهتم بنقل الصورة في العراق كما هي ويمهد لإنشاء منصة وطنية للمحتوى الهادف".وأضاف، أن "اللجنة التحضرية العليا خصصت موقعا للتقديم والمشاركة في المؤتمر من قبل المدونين عبر الرابط (https://ibc.iq/) ودعت المدونين للتقديم من خلاله والحضور والمشاركة في برنامج المؤتمر وورش العمل والمناقشات وتبادل الأفكار، والتسابق في مضمار المحتوى الإيجابي الهادف من أجل إظهار القصص الحقيقية المعبرة عن العراق وشعبه ومبدعيه وأبنائه المخلصين، ورجاله ونسائه الذين يواصلون الإنجاز ويصنعون الحياة والأمل".وتابع أن "المؤتمر سيعمل على بناء علاقة شبكية بين المدونين العراقيين عبر برنامج حافل عن (قصة عراقية) وهي عنوان موقعه الإلكتروني، وسيتناول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمعرفة العلمية والابتكار والإبداع والحركة الاجتماعية في المجتمع المحلي، بالإضافة إلى ورش العمل والتدريب الرقمي ما بين المدونين"، لافتاً إلى أن "عدة جهات قطاعية ستشارك أيضاً في المؤتمر فضلاً عن القطاع الخاص".