وزير الكهرباء يوجه ملاكاته بالأستنفار التام لمواجهة سوء الاحوال الجوية

2024-03-24 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، بالاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار .وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء وجه جميع ملاكات الوزارة بالاستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية ودعم جهود أمانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات".وشدد الوزير بحسب البيان على "مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الأمطار ، والمستشفيات والمراكز الصحية"، موعزا لـ"جميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة ، التواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات ، والاهتمام بشكاوى المواطنين ، وضرورة الاهتمام الاقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الأمطار في الشوارع".وأشار البيان الى أن "وزارة الكهرباء تهيب بجميع المواطنين مراعاة الابتعاد عن محددات الشبكة من أعمدة وأسلاك الكهرباء وعدم ملامستها أثناء هطول الأمطار"، لافتة الى "التبليغ عن أي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على أرواحهم والسلامة للجميع".