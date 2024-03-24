2024-03-24 20:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اوضح رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الاحد (24 اذار 2024) ان العطلة التي تم اقرارها كانت للمدارس فقط وليوم غد تحديدا مبينا انه لايوجد اي تعطيل للدوائر الحكومية الاخرى.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة المحلية في البصرة قررت تعطيل دوام المدارس فقط ليوم غد الاثنين بسبب الأحوال الجوية بعد توجيه ارسل إلى مدير التربية وبالتالي فأن الدوام مستمر وعلى الدوائر استمرار عملها الخدمي لصالح المواطنين".

وجدد البدران تاكيده ان "المجلس لن يقف مكتوف الايدي امام معاناة اهالي القرنة فهناك اهتمام كبير بهذا الجانب وان الجلسة الاخيرة للمجلس قرر فيها الذهاب لاستجواب قائم مقام القضاء ومدير البلدية فيه فضلا عن استضافات لعدد من المسؤولين والدوائر".



