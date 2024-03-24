الكهرباء تستنفر في العراق بعد موجة الامطار الغزيرة

2024-03-24 20:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، مساء اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، جميع ملاكات الوزارة بالإستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الاحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات.

وشدد فاضل بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، "على مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الأمطار، والمستشفيات والمراكز الصحية".

وأوعز وزير الكهرباء "لجميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة، التواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات، والاهتمام بشكاوى المواطنين".

وشدد على "ضرورة الاهتمام الأقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الامطار في الشوارع".

وأهابت وزارة الكهرباء "بجميع المواطنين مراعاة الابتعاد عن محددات الشبكة من اعمدة واسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الأمطار، والتبليغ عن اي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على اروحهم".

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، للوكالة الرسمية، بوقت سابق اليوم إن "الأمطار الحالية جاءت نتيجة منخفض قادم من البحر الأحمر حسب التقرير الذي صدر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة بتأثر البلاد بالأمطار".

وبين ، أن "الأمطار ستستمر تقريباً إلى يوم غد وتكون متقطعة ببعض المناطق فيما ستعود الأجواء للصحو بعد غد الثلاثاء".