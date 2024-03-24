2024-03-24 20:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن القبض على ثلاثة إرهابيين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في كركوك والأنبار وصلاح الدين. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعمليات استباقية منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق ( ٥ و ١١ و ٢١ ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تقبض على ثلاثة إرهابيين في ثلاث محافظات أولاً على ايرث نيوز.