2024-03-24 20:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، بالاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل وجه جميع ملاكات الوزارة بالأستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الاحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات”. وشدد الوزير، وفق البيان […]

ظهرت المقالة الكهرباء تعلن الاستنفار لمواجهة سوء الأحوال الجوية أولاً على ايرث نيوز.