2024-03-24 21:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، مساء اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، إلقاء القبض على متهم، دهس شرطي مرور اثناء الواجب ولاذ بالفرار.

وذكر بيان لشرطة الكرخ تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد وردود اخبار عبر السيطرة المركزية بتعرض منتسب مرور (عقد) لحادث دهس من قبل سائق عجلة ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة ضمن منطقة الحرية، وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حمد حسن بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة معاون القائد وبرئاسة مدير قسم شرطة الكاظمية و دوريات نجدة الحرية".

وأضاف "تم الانتقال لمحل الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة والتوصل الى رقم العجلة، وحائزها، تم التوصل لمحل سكنه وتبين انه مرتحل، وبعد جمع المعلومات والتحري تم التوصل لمكان تواجده والقبض عليه وضبط العجلة بحوزته وايداعه التوقيف".

ولفت البيان الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وفق القانون".



