الانواء الجوية تعلن انتهاء العاصفة.. ومحافظة جديدة تعطل الدوام

2024-03-24 21:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، مساء اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، عن انتهاء العاصفة الرعدية الشديدة في محطة رصد مطار بغداد، فيما قررت محافظة ثانية تعطيل دوام الغد لسوء الأحوال الجوية.

وقالت الأنواء في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان "كمية الامطار خلال 12 ساعة بلغت 29.8mm".

وأعلنت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين بسبب الأمطار باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية، وهي ثاني محافظة تعطل دوام الغد بعد كربلاء.

كما قررت مديرية تربية بغداد/ الرصافة الثانية، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة يوم غد الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.



