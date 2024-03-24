2024-03-24 21:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيدخل المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي معسكراً داخليا في بغداد ضمن برنامج البطل البارالمبي وذلك من السادس والعشرين من آذار الجاري وحتى التاسع من نيسان المقبل.و قال مدير المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية هشام السلمان لوكالة الأنباء العراقية ( واع): إن "المعسكر التدريبي الذي يقام في العاصمة بغداد يأتي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 والتي من المؤمل إقامتها في الصيف القادم".وأضاف، أن "المعسكر يضم ( 10 ) أشخاص هم حيدر كاظم إدارياً ووسام غالي مدرب الاركاض وسالم عليوي مدرب للمري - جلوس اما اللاعبون فهم ( جراح نصار - ولدان نزار - علي مبارك - فاطمة فاضل - حسين فاضل)".