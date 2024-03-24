منتخب ألعاب القوى البارالمبي يعسكر داخلياً استعداد لبارالمبياد باريس
2024-03-24 21:06:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
يدخل المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي معسكراً داخليا في بغداد ضمن برنامج البطل البارالمبي وذلك من السادس والعشرين من آذار الجاري وحتى التاسع من نيسان المقبل.
و قال مدير المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية هشام السلمان لوكالة الأنباء العراقية ( واع): إن "المعسكر التدريبي الذي يقام في العاصمة بغداد يأتي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 والتي من المؤمل إقامتها في الصيف القادم".
وأضاف، أن "المعسكر يضم ( 10 ) أشخاص هم حيدر كاظم إدارياً ووسام غالي مدرب الاركاض وسالم عليوي مدرب للمري - جلوس اما اللاعبون فهم ( جراح نصار - ولدان نزار - علي مبارك - فاطمة فاضل - حسين فاضل)".
يدخل المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي معسكراً داخليا في بغداد ضمن برنامج البطل البارالمبي وذلك من السادس والعشرين من آذار الجاري وحتى التاسع من نيسان المقبل.
و قال مدير المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية هشام السلمان لوكالة الأنباء العراقية ( واع): إن "المعسكر التدريبي الذي يقام في العاصمة بغداد يأتي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 والتي من المؤمل إقامتها في الصيف القادم".
وأضاف، أن "المعسكر يضم ( 10 ) أشخاص هم حيدر كاظم إدارياً ووسام غالي مدرب الاركاض وسالم عليوي مدرب للمري - جلوس اما اللاعبون فهم ( جراح نصار - ولدان نزار - علي مبارك - فاطمة فاضل - حسين فاضل)".