2024-03-24 21:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور الرياضي بإقالة مدرب منتخب الجزائر تحت سنة 20 سنة، ياسين مانع، بسبب قيامه بصفع لاعبيه على وجوههم لفضّ نزاع نشب بينهم وبين لاعبي المنتخب التونسي.

وأثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً وغضباً كبيراً، بعد أن ظهر فيه ياسين مانع، وهو يصفع عدداً من لاعبيه أثناء مباراة جرت أمس السبت، وجمعت فريقه بالمنتخب التونسي.

وأمام أنظار الجميع، تدخل مانع لفض نزاع وقع بين الفريقين، حيث لجأ إلى صفع لاعبيه على الوجه بحالة غاضبة جعلته محط انتقادات كثيرة.

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل أن رد فعل المدرب لا يمكن تصنيفه إلا في إطار التعنيف الجسدي والاعتداء على كرامة اللاعبين.

وطالب عدد من الأشخاص بإقالة مانع، معتبرين أن الخطأ الذي ارتكبه لا يغتفر.

وانتهت المباراة التي تندرج في إطار دورة الجزائر الدولية لكرة القدم، بفوز المنتخب التونسي على نظيره الجزائري بـ3 أهداف مقابل هدفين.

وتقام البطولة الودية في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس وموريتانيا، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري المضيف.