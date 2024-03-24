2024-03-24 21:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، محافظ الأنبار السيد محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة السيد عمر مشعان الدليمي، وأعضاء المجلس.

وقدَّم السيد رئيس مجلس الوزراء التهنئة بتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة ونيلها ثقة مجلسها وأبنائها، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجباتهم ومهامهم.

وأشار سيادته إلى أهمية وضع الخطط التنموية والأولويات في العمل داخل المحافظة، بما يتلاءم مع مستهدفات البرنامج الحكومي، ويلبّي الاحتياجات التي يتطلع إليها المواطنون، في الإطار الخدمي والتنفيذي، ويحقق أهداف التنمية ويحرك عجلة الاقتصاد المحلّي.

وبيّن السيد السوداني ضرورة الاهتمام بمشاريع صندوق إعمار المناطق المحررة، واختيارها وتوزيعها بحسب الاحتياج وهدف الحصول على أعلى المنافع الخدمية، لافتاً الانتباه إلى ملفّ التعويضات وضرورة المضي بهذا الملف وفقاً للاستحقاقات، ولضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، وإبعادها عن شبهات الفساد، بما يرفع من ثقة المواطن في أداء الحكومة المحلية وإجراءاتها.

