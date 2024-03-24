خلال استقباله محافظ ومجلس الانبار.. السوداني يشدد على ابعاد التعويضات عن الفساد

2024-03-24 21:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، على ضرورة ابعاد ملف تعويضات المناطق المحررة عن الفساد خلال استقباله محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان الدليمي، وأعضاء المجلس، وقدَّم التهنئة بتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة ونيلها ثقة مجلسها وأبنائها، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجباتهم ومهامهم".

وأشار السوداني إلى "أهمية وضع الخطط التنموية والأولويات في العمل داخل المحافظة، بما يتلاءم مع مستهدفات البرنامج الحكومي، ويلبّي الاحتياجات التي يتطلع إليها المواطنون، في الإطار الخدمي والتنفيذي، ويحقق أهداف التنمية ويحرك عجلة الاقتصاد المحلّي"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، بيّن رئيس مجلس الوزراء: "ضرورة الاهتمام بمشاريع صندوق إعمار المناطق المحررة، واختيارها وتوزيعها بحسب الاحتياج وهدف الحصول على أعلى المنافع الخدمية"، لافتاً الانتباه إلى "ملفّ التعويضات وضرورة المضي بهذا الملف وفقاً للاستحقاقات، ولضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، وإبعادها عن شبهات الفساد، بما يرفع من ثقة المواطن في أداء الحكومة المحلية وإجراءاتها".