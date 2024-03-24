2024-03-24 21:18:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأحد، عن إحالة الفريق سعد العلاق إلى الإمرة في وزارة الدفاع بعد تداول اسمه ضمن “شبكة الابتزاز” التي حققت فيها الحكومة. وقال المصدر في تصريح لمنصة “إيشان“، إن “أمراً وزارياً صدر بحق العلاق يتضمن نقله إلى إمرة وزارة الدفاع، على خلفية تداول اسمه ضمن شبكة الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي“. […]

ظهرت المقالة بعد تداول اسمه ضمن “شبكة الابتزاز”.. إحالة الفريق سعد العلاق إلى الإمرة تمهيداً لمحاكمته أولاً على Eishan.