2024-03-24 21:18:09 - المصدر: منصة إيشان

وجهت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، طلباً إلى وزارة التربية بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد. وذكر بيان مقتضب للجنة، ورد لمنصة “إيشان“، أن “التربية البرلمانية طالبت وزارة التربية بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاثنين“. يُشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية تشهد منذ أيام، […]

ظهرت المقالة بسبب سوء الأحوال الجوية.. التربية البرلمانية تطالب بتعطيل دوام المدارس ليوم غد الاثنين أولاً على Eishan.