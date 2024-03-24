2024-03-24 21:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أطلقت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي، اليوم الأحد، تصريحاً جديداً يخالف مغزى المفاوضات التي تنظمها بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي. وقالت رومانوسكي في مقابلة مع “رويترز” تابعتها منصة “إيشان“، إن “عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينته بعد“. وأضافت، من مقر السفارة الأمريكية في […]

ظهرت المقالة ما علاقة هجوم موسكو ببقاء التحالف الدولي في العراق؟.. تصريح جديد لرومانوسكي يخالف مفاوضات الانسحاب أولاً على Eishan.