أربع محافظات و5 دوائر تربية في العاصمة يعطلون الدوام الرسمي ليوم الاثنين بسبب الأمطار

2024-03-24 21:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت محافظات كربلاء وبابل وذي قار والمثنى يوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت المحافظات في بيانات مقتضبة وردت لوكالة شفق نيوز؛ انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وفي غضون ذلك؛ اعلن دوائر تربيات الرصافة والكرخ (الاولى كرخ فقط) والثانية والثالثة في العاصمة بغداد، بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة ليوم غد الاثنين.