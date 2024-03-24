2024-03-24 22:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد (24 اذار 2024)، ان أسعار صرف الدولار في السوق الموازي سوف تواصل الانخفاض لحين الوصول الى السعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الدولار مازال يواصل الانخفاض في السوق الموازي، وهذا الانخفاض سوف يستمر حتى لو بشكل بطيء لحين الوصول للسعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا ان "هناك سيطرة حكومية كبيرة على السوق وهذه الازمة بطريقها الى الحل بشكل نهائي".

وبين الكاظمي، ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، مهمة جداً على مستوى الملفات المالية والاقتصادية، والسوداني يناقش مع الجانب الأمريكي تعزيز وتقوية الدينار العراقي، ورفع العقبات على بعض المصارف، وكذلك توفير السيولة النقدية الكافية من الدولار الى العراق من قبل الخزانة، ولهذا تعتبر الزيارة مهمة وستكون لها نتائج إيجابية على الملفات الاقتصادية".

ومن المؤمل ان يزور السوداني منتصف نيسان المقبل، واشنطن لبحث عدة ملفات على رأسها الاقتصادية واجراءات العراق في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.