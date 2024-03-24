وزير العمل يعلن فتح نافذة الكترونية لشمول أطفال مرضى السكري بالإعانة الاجتماعية

2024-03-24 22:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، الأحد، فتح نافذة الكترونية لشمول الأطفال من مرضى السكري برواتب الإعانة الاجتماعية. وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزير العمل وخلال إطلاقه النافذة الالكترونية بحضور رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي والمدير العام لمركز تكنولوجيا المعلومات كريم كريدي، أوضح ان الوزارة اطلقت التقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية لأطفال مرضى السكري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 23528 في 1792023. ولفت الوزير بحسب البيان الى أن النافذة ستكون متاحة للتقديم لمدة 10 أيام بدءا من يوم الأحد الموافق 2432024، وتشمل اطفال السكري من الدرجة الاولى وعلى ان لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة. وأشار البيان الى أن التقديم يكون عبر الرابط الآتي ​اضغط هنا​​​