تعطيل الدوام الرسمي في جميع تربيات بغداد يوم غد الإثنين

2024-03-24 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت عدد من مديريات التربية في محافظة بغداد، اليوم الأحد، تعطيل الدوام ليوم غد الاثنين، بسبب الأمطار.وذكرت المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الإثنين".فيما بينت المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "المدير العام وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة التابعة لتربية الرصافة الثالثة ليوم غد الاثنين".وكذلك أوضحت المديرية العامة لتربية الكرخ الثالثة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الإثنين".وأعلنت مديرية تربية الكرخ الأولى، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الإثنين، للمدارس فقط، بسبب غزارة الأمطار.