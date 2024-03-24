2024-03-24 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تسجيل محطة بغداد 68،8 ملم من كمية الأمطار المتساقطة.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محطة بغداد المطرية سجلت 68،8 ملم كمية الأمطار المتساقطة لغاية الساعة التاسعة مساء اليوم".وأعلن مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمطار الحالية جاءت نتيجة منخفض قادم من البحر الأحمر حسب التقرير الذي صدر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة بتأثر البلاد بالأمطار".وأضاف، أن "الأمطار شهدت غزارة شرقي البلاد وكذلك كانت خفيفة إلى متوسطة ببعض محافظات الفرات الأوسط والجنوب، فيما كان هنالك أمطار رعدية في ذي قار والديوانية والنجف الأشرف إضافة إلى العاصمة بغداد".وتابع أن "الأمطار ستستمر تقريباً إلى يوم غد وتكون متقطعة ببعض المناطق فيما ستعود الأجواء للصحو بعد غد الثلاثاء".