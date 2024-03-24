تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس بغداد يوم غد الإثنين

2024-03-24 22:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت مديريات التربية في محافظة بغداد (الكرخ والرصافة)، مساء اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، تعطيل دوام المدارس لسوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار التي تشهدها البلاد.

وأعلنت مديريات التربية في الكرخ والرصافة تعطيل الدوام في المدارس كافة ليوم غدٍ الإثنين، نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة وحفاظاً على سلامة الطلبة والتلاميذ.

ووجهت المديريات إدارات المدارس والملاكات التعليمية والتربوية بالعمل على تعويض الدروس في الأيام المقبلة من أجل ألاّ تؤثر على المشوار الدراسي للطلبة.