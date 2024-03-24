رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز جهود مؤسسات الدولة بالاعتماد على القانون والدستور

2024-03-24 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز جهود مؤسسات الدولة بالاعتماد على القانون والدستور.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وعددا من القضاة أعضاء المحكمة".واشار البيان الى أنه "في مُستهل اللقاء تبادل رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُعربين عن أمنياتهم أن ينعم العراق والعراقيون بالأمن والأمان والاستقرار".وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على أن "الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".وأشار الرئيس إلى أن "مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور"، لافتاً إلى أن "الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة".بدوره أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود أن المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون"، مشيراً الى أن "قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كردستان من أولويات المحكمة".وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا على استعداد للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور".